Pakistan'da Polis Noktasına İntihar Saldırısı: 15 Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin öldüğü, 3 polisin ise yaralandığı açıklandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, polis tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Bannu bölgesinde Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendiği aktarıldı.

18 PERSONELDEN 15'İ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, saldırı sırasında polis noktasında toplam 18 personelin bulunduğu, 15'inin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı belirtildi.

AĞIR SİLAHLAR İLE ATEŞ AÇILDI

Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

Kaynak: AA

