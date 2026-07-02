Pakistan'da Muson Kabusu, Ölü ve Yaralılar Var

Pakistan'ın Punjab eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen çökme ve kaza olaylarında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

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Pakistan'da Muson Kabusu, Ölü ve Yaralılar Var
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Güney Asya'da etkili olan zorlu hava şartları Pakistan'da can almaya devam ediyor. Punjab 1122 Sözcüsü Faruk Ahmed yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu duvarların ve çatıların çöktüğünü, bir reklam panosunun devrildiğini belirtti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ahmed, Attock kentinde bir duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını aktardı. Para Shaheen Bagh bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişinin yaralandığını kaydeden Ahmed, Khushab bölgesinde de yıldırım isabet eden 1 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ahmed, Sargodha kentinde 1 kişinin üzerine reklam panosunun devrilmesi, Sheikhupura kentinde de 1 kişinin üzerine ahşap çatının devrilmesi sonucu yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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