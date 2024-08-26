Pakistan'da Katliam! Yol Kesip Üzerlerine Ateş Açtılar

Son yıllarda terör saldırılarının artış gösterdiği Pakistan'da yol kesen saldırganlar otobüslerden indirdikleri yolcuların üzerlerine ateş açtı, en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Katliam! Yol Kesip Üzerlerine Ateş Açtılar

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Musakhel ilçesinin Rarasham bölgesinde gece saatlerinde yol kesen silahlı kişiler, otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirip kimlik kontrolü yaptı ardından üzerlerine ateş açtı.

EN AZ 23 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda en az 23 yolcu yaşamını yitirdi, 10 araç da ateşe verildi. Teröristlerin kimlik kontrolünde Pencablı olan yolcuları öldürdüğü ifade edildi. Bölgeye ulaşan polis ve ilk yardım ekipleri, ceset ve yaralıları en yakın hastanelere nakletti.

BAŞBAKANDAN İLK AÇIKLAMA

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de olayı kınayarak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Başbakan Şahbaz Şerif de teröristlerin cezalandırılacağını ifade etti.

Belucistan Eyaleti Başbakanı Sarfaraz Bugti de sivilleri hedef alan terör saldırısını kınayarak, teröristlerin yakalanacağını aktardı.

Kaynak: AA

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