Pakistan'da Karakol Deposunda Patlama: 2 Ölü 33 Yaralı

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki karakolda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Pakistan'da Karakol Deposunda Patlama: 2 Ölü 33 Yaralı

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swabi şehrinde bulunan bir karakolda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, patlamada, 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.
Yetkililer, patlamanın teröristlerden ele geçirilen patlayıcıların muhafaza edildiği depoda meydana geldiğini aktararak, patlamanın karakolda büyük hasara neden olduğunu açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York'ta Bir Araya Geldi ABD, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York'ta Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile ABD’ de Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, Alman Mevkidaşıyla Görüştü
Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı
İsrail’den Lübnan'ın Güney Bölgelerine Saldırı İsrail’den Lübnan'ın Güney Bölgelerine Saldırı
Paris'li Öğrencilerden Gazze'ye Destek Gösterisi Paris'li Öğrencilerden Gazze'ye Destek Gösterisi