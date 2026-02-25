Pakistan'da İftar Saatinde İntihar Saldırısı

Pakistan'da dün iftar saatinde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı.

Pakistan'da İftar Saatinde İntihar Saldırısı
Geo News'in haberine göre, Pencap ile Hayber Pahtunhva eyaletlerini birbirine bağlayan köprü yakınlarında dün iftar saatinde intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiği, yaralanan 1 polis memurunun ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

