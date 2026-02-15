Pakistan'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü TIR’la Çarpıştı, 11 Ölü 8 Yaralı
Pakistan’ın Sindh eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, Pencap’tan Karaçi’ye seyir halindeki yolcu otobüsü, beton kiriş taşıyan bir TIR’la çarpıştı. Yetkililer, kazada otobüsteki 9 yolcunun yanı sıra şoför ve muavinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Pakistan'da yolcu otobüsünün TIR ile çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Pakistan basını, Sindh eyaletinde Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü ile beton kiriş yüklü TIR’ın çarpıştığını duyurdu. Yetkililer, kazada otobüsteki 9 yolcu ile şoför ve muavinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: