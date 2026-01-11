Pakistan'da Düğün Evinde Patlama! En Az 8 Ölü

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir düğün evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da bir düğün sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Patlamanın, düğün evinin mutfağında bulunan tüpün infilak etmesi sonucu yaşandığı bildirildi. Yetkililer, şiddetli patlama nedeniyle düğün evinin tamamen yıkıldığını, enkaz altında kalanların bulunduğunu ve çevredeki bazı evlerde de hasar oluştuğunu açıkladı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Şerif’in can kayıplarından derin üzüntü duyduğu, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ilettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Başbakan Şerif’in, yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi talimatını verdiği ve olayın nedenlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını istediği kaydedildi.

Kaynak: AA

