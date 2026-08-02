Pakistan'da Canlı Bomba Saldırısı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Pakistan'da polis karakoluna girmeye çalışan canlı bomba, görevliler tarafından durdurulunca üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakolu önünde patlama meydana geldi. Yetkililer, karakola girmeye çalışırken görevdeki polislerce durdurulan bir saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirdiğini kaydetti.

Patlamada aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 24 kişinin yaralandığını ifade etti.

PATLAMA PROTESTO SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Yetkililer, patlamanın olduğu sırada karakol yakınlarında bir kalabalığın barış yanlısı protesto için toplandığını ve göstericilerin saldırıdan etkilendiğini aktardı. Henüz hiçbir grubun üstlenmediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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