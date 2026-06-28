Pakistan'da Askeri Üsse Saldırı, 3 Asker Hayatını Kaybetti
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 paramiliter gücün hayatını kaybettiği, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Dawn'ın haberine göre, Sindh Eyaleti Emniyet Müdürü Javed Alam Odho, Karaçi'de duyulan patlama ve silah seslerine ilişkin açıklamada bulundu.
3 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Paramiliter güçlerin bulunduğu merkeze bombalı saldırı düzenlendiğini belirten Odho, ilk belirlemelere göre 3 paramiliter gücün hayatını kaybettiğini belirtti.
Odho, çıkan çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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