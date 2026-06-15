Pakistan'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü
Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri eğitim uçağının Hayber Pahtunhva eyaletinde düşmesi sonucu uçakta görevli 2 pilot hayatını kaybetti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağı, Hayber Pahtunhva eyaletinde düştü. Pakistan İçişleri Bakanlığının, X hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
BAKAN NAKVİ'DEN TAZİYE MESAJI
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: