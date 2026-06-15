Pakistan'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri eğitim uçağının Hayber Pahtunhva eyaletinde düşmesi sonucu uçakta görevli 2 pilot hayatını kaybetti.

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Pakistan'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü
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Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağı, Hayber Pahtunhva eyaletinde düştü. Pakistan İçişleri Bakanlığının, X hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

BAKAN NAKVİ'DEN TAZİYE MESAJI

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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