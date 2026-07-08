Pakistan'a Ait 5 Mürettebatın Bulunduğu Kargo Uçağı Havada Kayboldu

Pakistan’a ait bir kargo uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Sharjah kentinden Pakistan’ın Karaçi kentine gerçekleştirdiği sefer sırasında Karaçi’ye yaklaşık 300 deniz mili mesafede iletişimin kesilmesinin ardından kayboldu.

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Pakistan'a Ait 5 Mürettebatın Bulunduğu Kargo Uçağı Havada Kayboldu
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Pakistan’a ait bir kargo uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Sharjah kentinden Pakistan’ın Karaçi kentine gerçekleştirdiği sefer sırasında, deniz üzerinde seyrederken iletişimin kesilmesinin ardından kayboldu.

UÇAKLA İLETİŞİM KESİLDİ

Pakistan Havalimanları Otoritesi (PAA) tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 tipi "KTA1732" sefer numaralı uçakla yerel saatle 21.32’de iletişimin kesildiği ve uçağın durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadığı belirtildi.

5 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU

Yetkililer, uçakta 5 mürettebat bulunduğunu ve uçağın Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Ormara açıklarında, Karaçi’ye yaklaşık 300 deniz mili (yaklaşık 555 kilometre) mesafede kaybolduğunu bildirdi.
İletişimin kesilmesinin ardından uçağın bulunması amacıyla arama-kurtarma operasyonu başlatılırken, ekiplerin kayıp uçağa ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Kaynak: DHA-İHA

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