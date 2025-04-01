Pakistan Cumhurbaşkanı Hastaneye Kaldırıldı, Alarm Durumuna Geçildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastaneye izinsiz girişlerin kısıtlandığı öğrenildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Hastaneye Kaldırıldı, Alarm Durumuna Geçildi

Ateş ve enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, hastaneye kaldırıldı. Zerdari'nin ilk olarak ateş ve enfeksiyon şikayetleri üzerine Nawabshah'ta bir hastaneye ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karaçi'de başka bir hastaneye sevk edildi. Çeşitli tahliller yapılan Zerdari'nin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Zerdari'nin kaldığı hastanenin etrafındaki güvenlik önlemleri sıkıştırılırken, hastaneye izinsiz girişler kısıtlandı.

Kaynak: İHA

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