Pakistan Afganistan'ı Vurdu, Onlarca Ölü Var

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

4 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Fıtrat, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan topraklarında düzenlediği 4 hava saldırısında 46 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Birçok evin yıkıldığını belirten Fıtrat, kurbanların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

SINIRA YAKIN NOKTAYI VURDULAR

Dün gece 21.00 sularında Pakistan'a ait savaş uçakları, sınırına yakın bir noktada Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgeleri bombalamıştı.

PAKİSTAN SİVİLLERİN HEDEF ALINDIĞI İDDİASINI REDDETTİ

Afgan yetkililer söz konusu saldırıda sivillerin hedef alındığını belirtiyor ancak Pakistan medyası ise hava saldırılarında Pakistan hükümetine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) 4 üssünün hedef alındığını ileri sürüyor.

Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanlığı, olay sonrası yaptığı açıklamada, saldırıların uluslararası normları ihlal ettiğini ve "yanıtsız kalmayacağını" duyurmuştu.

Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış, bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.

Kaynak: AA