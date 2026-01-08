Oyuncu Jayne Trcka, Evinde Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vücut geliştirme dünyasında tanınan ve özellikle Scary Movie filminde canlandırdığı “Miss Mann” karakteriyle hafızalara kazınan Jayne Trcka’dan acı haber geldi. Trcka’nın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yakın bir arkadaşı, ölümünden birkaç gün önce kendisine defalarca ulaşmaya çalıştığını ancak telefonlarına cevap alamadığını söyledi. Durumdan endişelenen arkadaşı, Trcka’yı kontrol etmek için evine gittiğinde onu mutfakta hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine acil yardım hattını arayan arkadaşının ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler, Jayne Trcka’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OĞLU, ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Trcka’nın oğlu, annesinin 12 Aralık’ta San Diego’da vefat ettiğini doğruladı. San Diego Adli Tıp Kurumu da ölümü teyit ederken, kesin ölüm nedeninin henüz netleşmediğini bildirdi. Oğlu ayrıca annesinin bilinen ciddi bir rahatsızlığı ya da ölümüne sebep olabilecek bir sağlık sorunu bulunmadığını dile getirdi.

1980’li yıllarda vücut geliştirme yarışmalarında adından söz ettiren Jayne Trcka, oyunculuk kariyerine 2000 yılında Scary Movie filmiyle başladı. Bu yapımla dikkat çeken Trcka, ilerleyen yıllarda The Drew Carey Show ve Whose Line Is It Anyway? gibi popüler projelerde de rol aldı.

Kaynak: Haber Merkezi