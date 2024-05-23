Oxford Üniversitesi'nde Gazze destekçisi öğrencilere polis müdahalesi: 16 gözaltı

Oxford Üniversitesi'nde Oxford Action for Palestine (Filistin için Oxford Hareketi) isimli öğrenci grubu tarafından başlatılan oturma eylemi, bu sabah üniversitenin rektörlük binasında gerçekleşti. Öğrenciler, okulda iki farklı noktada çadırlar kurarak üniversitenin İsrail ile işbirliklerini protesto etti.

Öğrencilerin iddiasına göre, rektör yardımcısı eylemi sona erdirmek için polis çağırdı ve binanın boşaltılmasını istedi. Binayı terk etmeyen öğrenciler gözaltına alındı ve telefonlarına el kondu.

Gözaltı haberi üzerine rektörlük binası önünde yeni bir eylem başladı ve bu eylemde de polis müdahalesiyle 16 öğrenci daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrenciler arasında Yahudi eylemcilere de destek verenler olduğu belirtildi.

Kaynak: AA