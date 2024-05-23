Oxford Üniversitesi'nde Gazze destekçisi öğrencilere polis müdahalesi: 16 gözaltı

İngiltere'nin Oxford şehrinde bulunan Oxford Üniversitesi'nde, İsrail ile bağların kesilmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısı için başlatılan oturma eylemine müdahale eden polis, 16 öğrenciyi gözaltına aldı.

Oxford Üniversitesi'nde Gazze destekçisi öğrencilere polis müdahalesi: 16 gözaltı

Oxford Üniversitesi'nde Oxford Action for Palestine (Filistin için Oxford Hareketi) isimli öğrenci grubu tarafından başlatılan oturma eylemi, bu sabah üniversitenin rektörlük binasında gerçekleşti. Öğrenciler, okulda iki farklı noktada çadırlar kurarak üniversitenin İsrail ile işbirliklerini protesto etti.

Öğrencilerin iddiasına göre, rektör yardımcısı eylemi sona erdirmek için polis çağırdı ve binanın boşaltılmasını istedi. Binayı terk etmeyen öğrenciler gözaltına alındı ve telefonlarına el kondu.

Gözaltı haberi üzerine rektörlük binası önünde yeni bir eylem başladı ve bu eylemde de polis müdahalesiyle 16 öğrenci daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrenciler arasında Yahudi eylemcilere de destek verenler olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Ödüllü çay demleme tekniği! Çay acı oluyorsa bu teknikten sonra olmuyor Ödüllü çay demleme tekniği! Çay acı oluyorsa bu teknikten sonra olmuyor
Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin
Reisi'nin cenaze töreninde askerin pantolonu yırtıldı Reisi'nin cenaze töreninde askerin pantolonu yırtıldı
Chicago'da heyecanla beklenen Türk Festivali başlıyor Chicago'da heyecanla beklenen Türk Festivali başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Özel uçak tartışması: Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde
Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor" Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor"
İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar! İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar!
Emeklilere çifte bayram ikramiyesi yaşatacak haber geldi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını güncelledi Emeklilere çifte bayram ikramiyesi yaşatacak haber geldi
CHP'li eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti