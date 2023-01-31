Öteki dünyaya gitti geldi: 15 dakikalığına öldüğünü iddia eden kadın cenneti anlattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Linda Kramer, sabah erken bir vakitte tuvalete gitmek için yatağından kalktığını ve tam o sırada bayıldığını söyledi. Aynı zamanda doktor olan Kramer, bilincini bir süre boyunca açık tutmaya çalıştığını ancak derin bir uykuya dalıyormuş gibi hissettiğini ifade etti.