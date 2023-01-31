Öteki dünyaya gitti geldi: 15 dakikalığına öldüğünü iddia eden kadın cenneti anlattı
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Linda Kramer isimli kadın, 15 dakikalığına öldüğünü iddia etti. Kramer, sabah erken saatlerinde uykusundan uyandığını ve 15 dakikalığına öldüğünü öne sürdü.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Linda Kramer, sabah erken bir vakitte tuvalete gitmek için yatağından kalktığını ve tam o sırada bayıldığını söyledi. Aynı zamanda doktor olan Kramer, bilincini bir süre boyunca açık tutmaya çalıştığını ancak derin bir uykuya dalıyormuş gibi hissettiğini ifade etti.
Sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alınan Kramer, 15 dakika boyunca kendisini ölü gibi hissettiğini öne sürdü.
“İNSANLARIN KILIĞINA GİREBİLİYORDUM"
Bayılmasının ardından yaşadığı öbür taraf deneyimini anlatan Kramer, “Orada zaman yokumş gibiydi. Herhangi bir forma girebiliyordum ve sadece düşünerek istediğim her yere gittim.
Everest Dağı’ndan 30 bin kat daha büyük sıradağlar vardı. Diğer insanlarla istediğim gibi iletişim kuruyordum. Hatta onların kılığına bile girmek konusunda özgürdüm” dedi.