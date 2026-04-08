Orta Doğu'da Savaşın 40. Günü: Ağır Saldırı İçin Geri Sayım Sürerken Anlaşma Sinyali Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından Orta Doğu'daki savaş 40. gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran medeniyetini bu gece yok etme' tehdidi, "Nükleer silah mı kullanılacak" endişesini beraberinde getirdi. Trump'ın verdiği süre dolmadan müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan, ABD'ye saldırıları 2 hafta erteleme çağrısında bulundu. Pakistan, ayrıca İran'dan da bu sürede iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı açmasını istedi.

ANLAŞMA MI GELİYOR?

Trump, bu teklife yanıt vereceğini açıkladıktan kısa süre sonra anlaşma olasılığına dair sinyaller gelmeye başladı. CNN International'a konuşan bölgesel bir kaynak, söz konusu çağrıyla ilgili her iki taraftan da iyi haberler beklendiğini aktardı.

Görüşmelerin doğrudan Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir tarafından yürütüldüğünü belirten kaynak, anlaşmanın bu gece sonuçlanmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi