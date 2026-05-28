Orta Doğu'da Kırmızı Alarm: İran ABD Üssünü Vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Orta Doğu'da Kırmızı Alarm: İran ABD Üssünü Vurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.

'BU SALDIRI CİDDİ BİR UYARIDIR'

Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." ifadelerine yer verildi.

HANGİ ÜLKE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

KUVEYT SALDIRIYA UĞRADIĞINI AÇIKLADI

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
İran ABD
Son Güncelleme:
İsrail Ateşkesi Takmıyor: Lübnan İçin 'Evleri Boşaltın' Tehdidi İsrail Ateşkesi Takmıyor: Lübnan İçin 'Evleri Boşaltın' Tehdidi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Trump'tan Hürmüz Çıkışı: 'Kimse Kontrol Etmeyecek' Trump'tan Hürmüz Çıkışı
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3 bin 269'a Çıktı İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3 bin 269'a Çıktı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İngiliz İstihbaratından Çarpıcı Rapor: Rusya Ukrayna'da 500 Bin Asker Kaybetti Rusya Ukrayna'da 500 Bin Asker Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti: 3 Bayramın Ardından Bir İlk CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti
İngiliz İstihbaratından Çarpıcı Rapor: Rusya Ukrayna'da 500 Bin Asker Kaybetti Rusya Ukrayna'da 500 Bin Asker Kaybetti
CHP'de 'Kurultay' Krizi: Tedbir Kararı Ne Zaman Kalkacak? Hukukçular Tarih Verdi Tedbir Kararı Ne Zaman Kalkacak?
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: Koltuğu Kaybettikten Sonra Devlet Bahçeli Kendisine Ne Dedi? Koltuğu Kaybettikten Sonra Devlet Bahçeli Kendisine Ne Dedi?
Orta Doğu'da Kırmızı Alarm: İran ABD Üssünü Vurdu İran ABD Üssünü Vurdu