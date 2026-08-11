Orta Doğu'da İlk! Lübnan'dan Tarihi Adım: İdam Cezası Kaldırıldı
Lübnan Meclisi, ülkede idam cezasını tamamen kaldıran yasa tasarısını onayladı. En son 22 yıl önce idam cezasının uygulandığı Lübnan, bu gelişmeyle Orta Doğu'da idamı resmen kaldıran ilk ülke oldu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Meclis, idam cezasının kaldırılmasını ve yerine müebbet hapis cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
ORTA DOĞU'DA BİR İLK
Yapılan düzenlemelerle kabul edilen tasarı sayesinde Lübnan, Orta Doğu’da bu uygulamaya resmen son veren ilk ülke unvanını kazandı.
Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, yasanın Meclisten geçmesini "tarihi bir adım" şeklinde nitelerken, idam cezasının kaldırılmasının "suça karşı müsamaha gösterileceği anlamına gelmediğini" vurguladı.
EN SON 22 YIL ÖNCE UYGULANMIŞTI
Ülkede idam cezası son olarak, eski Cumhurbaşkanı Emile Lahud'un görevde olduğu 2004 yılında infaz edildi. Eğitim Bakanlığında görevli bir memur, izin talebinin müdiresi tarafından reddedilmesinin ardından çıkan kişisel anlaşmazlık sonucu 11 meslektaşını öldürmekten suçlu bulunarak idam edilmişti.
Kaynak: AA