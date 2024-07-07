Orta Doğu'da Hareketli Saatler: ABD Teklif Etti, Hamas ve İsrail Onayladı

Aksa Tufan-ı sonrası İsrail’in başlattığı soykırım ve soykırımın getirdiği yıkım, tüm vahşetiyle sürüyor. Katliamlar, Gazze bölgesini ciddi şekilde etkilerken bölgede büyük tehdit oluşturuyor. Dış basından gelen çeşitli haberlere göre, Orta Doğu’da değişimler yaşanabilir.

Fransız ve İngiliz medyası, İsrail ve Hamas arasında olası bir ateşkes adımında, tarafların beklentilerini ve kırmızı çizgilerini, birinci kaynakların beyanlarıyla aktardı.

İngiliz medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile müzakereler başlatmak üzere yeni bir ekibi görevlendirdi. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Tani ile Doha'da bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin önümüzdeki hafta devam edeceği belirtildi. Bu, İsrail hükümeti ile Hamas arasındaki görüş ayrılıklarını çözmeyi amaçlayan karmaşık müzakerelerin başlangıcı olarak görülüyor. Mossad Başkanı Barnea'nın Doha'dan ayrılmasının ardından İsrail yetkilileri, iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların sürdüğünü ve müzakerelerin devam edeceğini açıkladı. İsrailli yetkililer, daha önce beklentilerin düşük tutulması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD'NİN TEKLİFİ HAMAS’I DÜŞÜNDÜRDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için üç aşamalı bir çözüm önerisi sunmuştu. Biden’ın önerisi, Hamas’ın kalıcı ateşkes talebi ile İsrail'in Gazze'de savaşı sürdürme hakkını savunan yaklaşımı arasındaki uyuşmazlığı çözmeyi hedefliyor. Teklif, kalıcı ateşkesin hemen değil, 6 haftalık geçici bir ateşkesle ve müzakerelerin devamıyla sağlanmasını öneriyor. Hamas yetkililerinin bu teklife yanıt verdiği ancak içeriğin henüz netleşmediği belirtiliyor. İsrail'in tepkisinin, önceki tekliflere göre daha olumlu olduğu ifade ediliyor. İsrail müzakere ekibinden bir kaynak, Hamas’ın sunduğu yanıtın “önemli bir atılım” içerdiğini belirtti.

HAMAS’TAN ATEŞKES TEKLİFİ

Associated Press’in (AP) haberine göre, adı açıklanmayan Hamas yetkilileri ve bir Mısırlı yetkili, Hamas’ın kalıcı ateşkese ilişkin görüşmelerin diğer aşamalarda devam etmesine onay verdiğini belirtti. AP’ye göre, Washington’un sunduğu anlaşma çerçevesinde altı haftalık “tam ve eksiksiz” bir ateşkes sağlanacak. Gazze'deki İsrailli yaşlı, hasta ve kadın esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinlinin serbest bırakılması öngörülüyor. Altı haftalık ateşkes sürecinde İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun bölgelerinden çekilmesi ve yerinden edilmiş Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine izin verilmesi planlanıyor.

Ateşkesin ilk altı haftasında Hamas, İsrail ve arabulucuların, sivil ve asker esirlerin serbest bırakılmasını içeren ikinci aşamanın koşullarını müzakere edeceği belirtildi. Bu süreçte İsrail’in daha fazla Filistinli'yi serbest bırakması bekleniyor. Son aşamada ise, ölülerin bedenleri dahil kalan esirlerin iadesi ve uzun vadeli bir yeniden inşa projesinin başlatılması hedefleniyor.

İSRAİL’İN ATEŞKES ŞARTLARI

İsrailli yetkililer, Hamas ile yapılacak herhangi bir ateşkesin, Gazze Şeridi'ni Doğu-Batı'dan ayıran "Netzarim Koridoru" dahil belirli bölgelerden İsrail Kuvvetlerinin çekilmesini içermeyeceğini belirtti. Netzarim Koridoru, Gazze’yi ortadan ikiye bölen stratejik bir hattır ve Hamas için kritik bir nokta olarak kabul ediliyor. Ayrıca ateşkesin Philadelphia Koridoru’nu kapsamayacağı da vurgulandı.

İsrail’in müzakere heyeti, esir takası görüşmeleri yapmak üzere yarın Katar'a gidecek. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, heyet, Gazze’deki İsrailli esirlerin geri dönüşü için 8 Temmuz’da Doha’ya hareket edecek. Ayrıca, İsrail’den başka bir heyetin de aynı gün Mısır’a giderek müzakerelere devam edeceği belirtildi. Görüşmelere, ABD CIA Direktörü William Burns, Mossad Direktörü David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil’in katılacağı kaydedildi.