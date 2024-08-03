Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi sonrası Orta Doğu'da gerilim artmaya devam ediyor.

İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN AYRILIN ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Marandi, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya davet ediyoruz. Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" ifadelerini kullandı.

'SİYONİST REJİM BİTTİ'

İran Dini Lideri Hamaney, sosyal medyadan attığı eski bir gönderiyi sabitledi. Sabitlenen eski gönderide "Siyonist rejim bitti" ifadeleri kullanılıyor.

TELEVİZYON KANALLARINDA ASKERİ KLİPLER YAYINLANIYOR

Ülke genelinde televizyon kanallarından normal yayınlar kesildi ve askeri klipler yayınlanmaya başladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'de yaşayanlara uyarılarda bulunularak, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya çağırıyorum. Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması



📌 İran'da Televizyon Kanalları Normal Yayınları Kesti, Askeri Klipleri Yayınlamaya Başladıhttps://t.co/mWS5Al1HUe pic.twitter.com/b13XbNLOvm — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 2, 2024

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim artmıştı.

ABD basınının aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu 3 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edilmişti.

Haberlerde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarılmıştı.