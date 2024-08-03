Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. İran Devlet Televizyonu'ndan açıklamada "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadelerine yer verilirken, İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Marandi'den İsrail'i terk edin çağrısı da geldi.

Son Güncelleme:
Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi sonrası Orta Doğu'da gerilim artmaya devam ediyor.

İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN AYRILIN ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Marandi, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya davet ediyoruz. Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" ifadelerini kullandı.

'SİYONİST REJİM BİTTİ'

İran Dini Lideri Hamaney, sosyal medyadan attığı eski bir gönderiyi sabitledi. Sabitlenen eski gönderide "Siyonist rejim bitti" ifadeleri kullanılıyor.

TELEVİZYON KANALLARINDA ASKERİ KLİPLER YAYINLANIYOR

Ülke genelinde televizyon kanallarından normal yayınlar kesildi ve askeri klipler yayınlanmaya başladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'de yaşayanlara uyarılarda bulunularak, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya çağırıyorum. Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim artmıştı.

ABD basınının aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu 3 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edilmişti.

Haberlerde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarılmıştı.

Orta Doğu'da Büyük Savaş Tehlikesi: Üç Ülke Saldırıya Hazırlanıyor, İsrail 'Yüksek Alarm' DurumundaOrta Doğu'da Büyük Savaş Tehlikesi: Üç Ülke Saldırıya Hazırlanıyor, İsrail 'Yüksek Alarm' DurumundaDünya

Haniye Suikastine Misilleme! İran Dini Lideri Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri VerdiHaniye Suikastine Misilleme! İran Dini Lideri Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri VerdiDünya

Etiketler
İran İsrail
Son Güncelleme:
Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
Erdoğan'ı Hedef Alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a İmamoğlu'ndan Yanıt: 'Evet Her Şey Çok Güzel Olacak. Filistin Özgür Olduğu Zaman' İmamoğlu'ndan İsrailli Bakana Sert Cevap
Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu
Türk Hava Yolları, İran Uçuşlarını İptal Etti THY, İran Seferlerini İptal Etti
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
Yan Masanın İkramını Kabul Etmeyen Kadınlar Meyhanede Dehşeti Yaşadı Yan Masanın İkramını Reddeden Kadınlar Dehşeti Yaşadı
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...