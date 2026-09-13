Orta Doğu'da Dengeler Değişebilir, Çin'den Dikkat Çeken Çıkış

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dikkat çekici bir çıkış yaptı. Cinping, "Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ile huzurun sağlanmasında BRICS üyeleriyle üzerimize düşen rolü oynamaya hazırız” ifadeleriyle sürece müdahil olma sinyali verdi.

Son Güncelleme:
Orta Doğu'da Dengeler Değişebilir, Çin'den Dikkat Çeken Çıkış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 18’inci BRICS Zirvesi’nin birinci bölümündeki oturuma katılarak, ‘Çağın sorumluluğunu birlikte üstlenelim, cesaretle dünyanın öncü gücü olalım’ başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmasında 2026 yılının BRICS iş birliği mekanizmasının kurulmasının 20’inci yıl dönümü olduğunu kaydeden Şi, geçen 20 yılın BRICS’in kendi gücüne dayanarak geliştiği bir dönem olduğunu vurguladı.

'KÜRESEL GÜNEY GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE GÜÇLENDİ'

Şi, BRICS üye ülkelerinin kendi koşullarına uygun kalkınma yolu arayışlarını aktif şekilde yoğunlaştırdığını, böylece yeni yükselen pazarlar ile gelişmekte olan ülkelerin ortak kalkınması için örnek teşkil ettiğini söyledi. BRICS'te kapsamlı ve çok katmanlı bir iş birliği yapısının kurulduğunu aktaran Şi, “Genişletilmiş BRICS iş birliğinin nitelikli gelişmesi yeni bir aşamaya girdi. Küresel Güney gözle görülür şekilde güçlendi, çok kutupluluk engellenemez bir hale geldi” ifadelerini kullandı.

'ORTA DOĞU VE KÖRFEZ'DE BARIŞ İÇİN GÖREVE HAZIRIZ'

Şi Cinping, BRICS ülkelerinin yenilikçi kalkınmayı teşvik eden öncü olmaları gerektiğinin altını çizerek, ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik konseptinin benimsenmesi, Soğuk Savaş zihniyeti ile siyasi bloklaşma ve zıtlaşmaya karşı çıkılması gerektiğini bildirdi. Şi konuşmasında, Çin’in BRICS üyeleriyle Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ile huzurun sağlanması için üzerine düşen gerekli rolü oynamaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Çin
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Endonezya'da Yolcu Gemisi Faciası: Bir Kişi Öldü, 140 Kişi Aranıyor Bir Kişi Öldü, 140 Kişi Aranıyor
Hürmüz Boğazı Ateş Çemberi! Bir Gemi Daha Vuruldu Hürmüz Ateş Çemberi, Bir Gemi Daha Vuruldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı
Kaşif Kozanoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Gazeteci Günday'ın İfadesi Ortaya Çıktı Kaşif Kozanoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz' 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz'
AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti
Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak