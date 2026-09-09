Orta Doğu Yangın Yeri! ABD Vurdu; İran Misilleme Yaptı, 'Hürmüz'de 2 ABD Gemisi, 8 Tanker ve 10 Gemiyi Hedef Aldık'
Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha zirve yaptı. ABD'nin Basra Körfezi'nde 5 İran tankerini hedef almasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve Hürmüz Boğazı'ndaki 'yasaklı bölgeyi' kullanmak isteyen 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu.
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İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
ABD'NİN SALDIRISINA YANIT GELDİ
Açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırılarına karşılık verildiği aktarıldı.
ABD'YE AİT 2 GEMİ İLE 8 TANKER HEDEF ALINDI
Bölgede ABD'ye ait 2 gemi ile 8 tankerin hedef alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki ‘yasaklı bölgeden’ geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı ifade edildi.
'HÜRMÜZ KONTROLÜMÜZ ALTINDA' İDDİASI
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının elinde olduğu kaydedildi.
Kaynak: DHA
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