Orta Doğu Yangın Yeri! ABD Vurdu; İran Misilleme Yaptı, 'Hürmüz'de 2 ABD Gemisi, 8 Tanker ve 10 Gemiyi Hedef Aldık'

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İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

ABD'NİN SALDIRISINA YANIT GELDİ

Açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırılarına karşılık verildiği aktarıldı.

ABD'YE AİT 2 GEMİ İLE 8 TANKER HEDEF ALINDI

Bölgede ABD'ye ait 2 gemi ile 8 tankerin hedef alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki ‘yasaklı bölgeden’ geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı ifade edildi.

'HÜRMÜZ KONTROLÜMÜZ ALTINDA' İDDİASI

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının elinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA