Orda Doğu'da tansiyon yükseliyor: Bir ülkeden daha Lübnan'a seyahat uyarısı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemelerini tavsiye etti. Açıklamada, Ürdünlülerin Beyrut'taki Büyükelçiliğe kayıt yaptırmaları istendi.

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Orda Doğu'da tansiyon yükseliyor: Bir ülkeden daha Lübnan'a seyahat uyarısı

Ürdün, İsrail-Lübnan sınırında yükselen gerilim nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahatten kaçınma çağrısı yaptı. Diğer ülkeler de son dönemde benzer uyarılar yayımlamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının yayımladığı seyahat uyarısında, Lübnan'da ikamet eden ve şu an orada bulunan Ürdünlülerden Beyrut'taki Ürdün Büyükelçiliğinin internet sitesine derhal kayıt yaptırmaları istendi.

Açıklamada, Ürdün vatandaşlarına Lübnan'daki güvenlik endişeleri nedeniyle bu ülkeye seyahatten kaçınma uyarısında bulunuldu.

BÖLGEDE ÇATIŞMALARIN BÜYÜMESİ ENDİŞESİ ARTIYOR

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Son olarak ABD, İngiltere, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, İrlanda, Avustralya, Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

Kaynak: AA

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