Avustralya'da 2,4 ton kokain ele geçirildi

Avustralya'da polis, ülkeye sokulmaya çalışılan 2,4 ton kokain ele geçirdi.

Son Güncelleme:
Avustralya'da 2,4 ton kokain ele geçirildi

Batı Avustralya Polis Birimi'nden yapılan açıklamada, "Kayın" adı verilen operasyonun 6 hafta sürdüğü bildirildi.

Operasyonda 2,4 ton kokain ele geçirildi, kokaini ülkede dağıtması planlanan Meksika uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduklarından şüphelenilen 12 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada gözaltına alınanların Avustralya ve ABD vatandaşları olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli 24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli
Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin
Koronavirüs aşısının kilit ismi öldürüldü Koronavirüs aşısının kilit ismi öldürüldü
ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık mühimmat ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık mühimmat
ÇOK OKUNANLAR
Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi' Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi'
İYİ Parti tweeti kriz çıkardı: İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi: 'Sen iğrenç bir insansın'
Türkiye bunu konuşuyor: Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü? Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü?
Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi? İşte tüm detaylar Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi?
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var