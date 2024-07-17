Onları Daha Önce Hiç Kimse Görmemişti! Ağaç Kesimi Sırasında Şoke Eden Anlar

Peru’nun güneydoğusundaki Amazon yağmur ormanlarında ağaç kesim çalışmaları sırasında temas kurulmamış bir yerli kabile keşfedildi. Dünyadan soyutlanmış şekilde yaşayan kabilenin 750’den faza üyesi olduğunu tahmin ediliyor. Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile olduğu düşünülen "Mashco-Piro" kabilesi işte böyle görüntülendi.

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Onları Daha Önce Hiç Kimse Görmemişti! Ağaç Kesimi Sırasında Şoke Eden Anlar

Dünyadaki su kaynaklarının yüzde 20’sini oluşturan, atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini koruyan, dünyadaki hayvanların çoğunun ihtiyaç duygunu oksijeni üreten Amazon ormanlarında ağaç kesim işlemleri sürüyor.

Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında yürütülen ağaç kesim çalışmalarının yalnızca birkaç kilometre ötesinde, dünyadan tamamen soyutlanmış şekilde yaşayan "Mashco-Piro" kabilesi görüntülendi.

17 KİŞİLİK GRUP TESPİT EDİLDİ

Yerlilerinin hakları için çalışan sivil toplum örgütü Survival International, Peru'nun güneydoğusunda yürütülen ağaç kesim çalışmaları sırasında yerli kabilelerin fark edildiğini açıkladı. Yerlilerin hakları için çalışan sivil toplum örgütü, dünyadan tamamen soyutlanmış şekilde yaşayan Mashco-Piro kabilesini kayıt altına aldı. Monte Salvado bölgesinde çekilen fotoğraflarda, 50'den fazla "Mashco-Piro" kabilesi üyesi görüntülenirken, yetkililer, civardaki Puerto Nuevo bölgesinde ise 17 kişilik farklı bir grup tespit etti.

750'DEN FAZLA KABİLE ÜYESİ

Ağaç kesim çalışmalarının, yerlileri topraklarından ettiğini belirten Survival International gönüllüleri, bölgede çalışma yapan tüm şirketlerin ağaç kesim ruhsatlarının iptal edilmesini ve toprakların Mashco Piro halkına teslim edilmesini talep ediyor.

750'den fazla üyesi olduğu düşülen ve Peru'nun güneydoğusundaki ormanlarının derinliklerinde yaşayan "Mashco-Piro" kabilesinin, "dünya üzerindeki en büyük temassız kabile" olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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