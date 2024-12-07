Önce Dalga Geçti, Şimdi Kutlamaya Gidiyor... Dünyanın Gözü Trump'ın Bu Ziyaretinde

ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump, seçimlerden beri Avrupa'ya yapacağı ilk ziyareti bugün Fransa'da gerçekleştirecek. Başkent Paris'te 2019'da çıkan yangın sonrası restore edilen Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak olan Trump'ın ziyareti şimdiden dünya basınında gündem oldu. Bunun nedeni de başkanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olan inişli çıkışlı ilişkisi...

Macron'un ilk görev döneminde Trump ile ilginç bir diyaloğu vardı. Cumhurbaşkanı, başlangıçta aralarındaki siyasi farklılıklara rağmen ABD Başkanı'na yakın durdu. Trump'ı Champs-Élysées'deki Bastille Günü geçit törenine davet etti ve Trump da onu "büyük başkanlarınızdan biri" diyerek selamladı.

MACRON İLE ALAY ETTİ

T24'ün aktardığına göre bu ilişki, 2018'de Trump'ın Macron'a Avrupa'daki savunma taahhütlerini geri çekme niyetini bildirmesine rağmen Avrupa ordusu kurma planları sebebiyle saldırmasıyla bozuldu. Trump, bu seneki seçim kampanyası sırasında görüşmelerinden birini anlatırken Fransa Cumhurbaşkanı'nın aksanıyla alay etti.

Kasım ayındaki ABD seçimlerinin ardından Macron ise “birlikte çalışmaya hazır olduğunu” söyleyerek Trump'ı tebrik eden ilk liderlerden oldu.

NOTRE DAME YANGINI

Notre Dame Katedrali'nin 2019 yılında yanıp parçalanarak neredeyse yok olmasını dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyici canlı yayında izledi. Yangının kesin nedeni hiçbir zaman belirlenemedi ancak müfettişler yangının kazara atılan bir sigara ya da elektrik sistemindeki bir kısa devre nedeniyle çıktığına inanıyor.

Macron, 29 Kasım'da yenilenen iç mekanda yaptığı televizyon turunda “Yeniden açılışın şoku, yangınınki kadar büyük olacak ama bu bir umut şoku olacak” dedi.

Yangından önce Notre Dame'ı yılda yaklaşık 12 milyon kişi ziyaret ediyordu. Yeniden açılışın ardından ziyaretçi sayısının daha yüksek olması bekleniyor. Katedrale giriş ücretsiz olmaya devam edecek olsa da ziyaretçilerin online bilet sistemi aracılığıyla özel bir zaman dilimi için rezervasyon yaptırmaları gerekecek.

Kaynak: T24