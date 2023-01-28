Ölüp dirildiğini iddia eden adamın sözleri kan dondurdu: 'Ölülerin olduğu bir sıraya girdim...'
Ölüp yeniden dünyaya geldiğini iddia eden Phil Roiz adlı adamın sözleri kan dondurdu. Phil Roiz bilincinin kapanmasının ardından ölülerin olduğu bir sıraya girdiğini ancak iki kişinin kendisini dünyaya gönderdiğini iddia etti.
Ölümden sonra yaşam, insanlar tarafından çok merak ediliyor. Öldüğünü iddia eden insanların deneyimleri de hem bilim camiası hem de kamuoyu tarafından ilgiyle dinleniyor.
Boğularak öldüğünü iddia eden Phil Roiz isimli bir adam, iki "insansı" varlık tarafından dünyevi varlığına geri döndürülmeden önce öbür dünya için bir kuyruğa gönderildiğini söylüyor.
Phil Roiz şiddetli bir gıda zehirlenmesi vakası nedeniyle duşta kustu ve düştü, kafasını duvara vurdu ve küvetin içine düştü. Roiz bilincini kaybetti ve vücudunun bir kısmı gideri kapatarak suyun yükselmesine neden oldu.
Suyla dolan küvette boğulmaya başlayan Roiz, kendi kendine uykuya dalma dürtüsüne karşı koymasını söylemesine rağmen, enerjisini toplayamadı. Gözlerini bir tür bekleme odasında açtığını söyleyen Roiz, şunları aktardı: