Olimpiyat Oyunları'nda Bugün 15 Sporcu Yarışacak

Paris Olimpiyat Oyunları heyecanı sürüyor. Olimpiyatlarda bugün 15 Türk sporcu 5 farklı branşta yarışacak.

Olimpiyat Oyunları'nda Bugün 15 Sporcu Yarışacak

Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcular için günlük olimpiyat programı belli oldu. Voleybolda Türkiye çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak.

İşte günün programı:

10.00: Voleybol – Türkiye – Çin – Kadınlar voleybol çeyrek final

12.00: Güreş – Buse Torun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo repesaj

12.30: Güreş – Burhan Akbudak – Grekoromen stil 77 kilo

12.30: Güreş – Evin Demirhan Yavuz – Kadınlar 50 kilo

13.00: Atletizm – Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel repesaj

13.00: Atletizm – Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel repesaj

13.00: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakcı – Nacra 17 karışık takım 10-12’nci yarış

13.10: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar Formula kite 6-10’uncu yarış

13.15: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7-9’uncu yarış

21.50: Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo bronz madalya karşılaşması (Yükselirse)

23.18: Boks – Buse Naz Çakıroğlu – Aira Villagas (Filipinler) – Kadınlar 50 kilo yarı final

Kaynak: Ajanslar

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