Öldürdüğü Anne ve Babasının Cesetleriyle 4 Yıl Yaşadı!

İngiltere'nin Essex şehrinde 36 yaşındaki Virginia McCullough, anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, McCullough'un, ebeveynlerinin kredi kartı dolandırıcılığını ifşa etmelerinden korktuğu için cinayetleri işlediğini belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, polis soruşturmasında McCullough, babası John McCullough'u zehirleyerek öldürdüğünü, annesi Lois McCullough'u ise paslı bir çekiçle darp ettikten sonra sekiz kez bıçakladığını itiraf etti. Cinayetlerin ardından, emekli maaşlarını çekmeye devam eden McCullough, ebeveynlerinin ölümünü yıllarca gizledi.

McCullough, yaptığı kredi kartı dolandırıcılığının ortaya çıkmasından korktuğunu ve bu nedenle cinayetleri işlediğini söyledi. Ebeveynleri öldürüp banka hesaplarındaki parayı kullanan McCullough, en az 36 yıl hapis cezası alacak.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Chelmsford bölge mahkemesinde görülen davada, McCullough'un soğukkanlı cinayetleri planlı olarak işlediği belirtildi. Mahkeme, kadının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, en az 36 yıl boyunca cezaevinde kalacağını bildirdi.

Bu trajik olay, İngiltere’de büyük yankı uyandırırken, McCullough’un aldığı ceza kamuoyunda adaletin yerini bulduğu şeklinde değerlendirildi.

Kaynak: Sputnik Türkiye