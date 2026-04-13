Okul Yolunda Dehşet: İsrail Askerlerinden Filistinli Öğrencilere Ses ve Gaz Bombası

Batı Şeria'da Filistinli sivillere ve çocuklara yönelik hak ihlalleri zincirine bir yenisi daha eklendi. El Halil kırsalındaki Umm el-Hayr köyünde, ilkokul öğrencileri sabah saatlerinde İsrail ordusunun sert müdahalesiyle karşılaştı.

ÖNCE YOLU KAPATTILAR, SONRA BOMBALADILAR

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre İsrail askerleri dün gece okul yolunu tel çitlerle kapattı. Sabah okula gitmek için ana yolu kullanamayan öğrenciler, araziden yürüyerek derslerine yetişmeye çalıştı. Ancak bu esnada devreye giren İsrail askerleri, çocukların üzerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombası yağdırdı. Saldırı sonucu çok sayıda küçük yaştaki öğrenci yoğun gazdan etkilenerek fenalık geçirdi.

EVLERE ŞAFAK BASKINI VE TAŞLI SALDIRI

Öte yandan Selfit kentine bağlı Kefr Haris beldesi, şafak vaktinde onlarca İsraillinin baskınına uğradı. İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirilen saldırıda, Filistinlilere ait evler ve araçlar taş yağmuruna tutuldu, mülklerde ağır hasar meydana geldi.

SALDIRILAIN ARDINDAN DİNİ AYİN

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, beldedeki sivil yerleşim yerlerine zarar veren saldırgan grup, baskının ardından kasabadaki türbelere giderek dini ayinler düzenledi.

Kaynak: AA