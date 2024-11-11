O Ülkenin Başbakanı Görevden Alındı Yerine İş İnsanı Atandı

Haiti'de artan şiddet olaylarının ardından düzeni sağlamak amacıyla kurulan Geçiş Konseyi, 28 Mayıs'ta atanmış olan Başbakan Garry Conille'i görevden alarak, yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi atadı.

O Ülkenin Başbakanı Görevden Alındı Yerine İş İnsanı Atandı

Haiti'de şiddet olaylarının artması ve düzenin yeniden tesisi amacıyla kurulan Geçiş Konseyi, 28 Mayıs 2023'te atanan Başbakan Garry Conille'i görevden aldı. Konsey, Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi atadı.

Geçiş Konseyi'nin 9 üyesinden 8'i, Garry Conille'in görevden alınmasına karar veren kararnameleri imzaladı. Conille, yaklaşık 6 ay boyunca başbakanlık görevini yürüttü.

O Ülkenin Başbakanı Görevden Alındı Yerine İş İnsanı Atandı - Resim : 1

SADECE 6 AY GÖREVDE KALDI

BBC'nin haberine göre Geçiş Konseyinin 9 üyesinden 8'i, Conille'in görevden alınması için kararname imzaladı.

Kararnameye göre, yaklaşık 6 ay görevde kalan Conille'in yerine iş insanı Fils-Aime, Haiti'nin yeni başbakanı oldu. Eski Haiti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fils-Aime, 2015'te Senato üyeliği için yarışmış ancak başarısız olmuştu. Fils-Aime, ayrıca Conille başbakanlığa atanmadan önce aynı görev için düşünülen isimlerden biri olarak biliniyor.

ÜLKE KITLIK TEHLİKESİ YAŞIYOR

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor. Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı.

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Kaynak: AA

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