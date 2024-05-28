O Avrupa ülkesi, rekor sayıda vatandaşlık verdi

Almanya, geçtiğimiz yıl 200 bin 100 civarında yabancıyı vatandaşlığa kabul ettiklerini duyurdu.

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O Avrupa ülkesi, rekor sayıda vatandaşlık verdi

Almanya'da geçtiğimiz yıl 200 bin 100 civarında yabancının vatandaşlığa kabul edildiği, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana en yüksek sayı olduğu ifade edildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamada, 2023 yılında 200 bin 100 civarında yabancının Alman vatandaşlığa kabul edildiği duyuruldu.

Vatandaşlık verilenlerin sayısının 2000 yılından bu yana en yüksek seviyede olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısının 2022’ye kıyasla 31 bin arttığı (yüzde 19) vurgulandı. 2023 yılında 157 farklı ülkeden kişiye vatandaşlık verildiği, vatandaşlığa alınanlardan 75 bin 500’ünün Suriyeli olduğu ifade edildi. Suriyelilerin vatandaşlığa alınmadan önce Almanya'da ortalama 6.8 yıl kaldığı aktarıldı.

Listede Suriye’den sonra Türkiye, Irak, Romanya ve Afganistan yer aldı. Vatandaşlığa kabul edilenlerin yaş ortalamasının 29.3 ve çoğunun erkek olduğu belirtildi.

Ayrıca Ekim ayından sonra Alman vatandaşlığı isteyen İsraillilerin sayısında da keskin bir artış yaşandı. Ocak-Nisan 2024 arasında 6 bin 869 İsrailli Alman vatandaşlığı için başvuruda bulundu. Bu sayı 2022 yılının tamamında 5 bin 670, 2023 yılında ise 9 bin 129 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: İHA

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Almanya Avrupa Birliği Türkiye
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