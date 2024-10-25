Norveçli Yardım Kuruluşu NPA: Sadece Hizbullah Değil Tüm Lübnanlılar İsrail'in Hedefinde

Norveç haber ajansı NTB, Norveç merkezli insani yardım kuruluşu "Norveç Halk Yardımının (NPA)" Genel Sekreteri Raymond Johansen'in, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verdi.

İsrail saldırılarının "yalnızca Hizbullah'ı değil tüm Lübnan nüfusunu hedef aldığını" söyleyen Johansen, "Dünya, bir taarruz harbine şahitlik ediyor." ifadesini kullandı.

Johansen, ayrıca Lübnan'da olanların son bulmaması durumunda dünyanın yeni bir "Gazze ile karşı karşıya" kalabileceğinin altını çizdi.

NPA'nın 2006'dan beri Lübnan'ın güneyinde mayın ve patlayıcıları temizlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Kaynak: AA