Nijeryalı eski siyasetçi, İngiltere’de organ kaçakçılığından suçlu bulundu

Nijeryalı eski üst düzey siyasetçi Ike Ekweremadu, eşi ve doktoru, İngiltere'de organ kaçakçılığından hüküm giydi.

Nijeryalı eski Senatör Ike Ekweremadu, eşi Beatrice ve doktorları Obinna Obeta, 25 yaşındaki kızlarına böbrek nakli yaptırmak için kurban olarak seçtikleri Lagos’lu 21 yaşındaki bir sokak tüccarını kaçak olarak İngiltere’ye getirdi.

The Guardian’ın haberine göre; kurban, Şubat 2022’de İngiltere’ye fırsatlar vaat edilerek getirildiğini, neler olup bittiğini ancak hastanede doktorlarla tanıştığında anladığını belirtti.

BÖBREĞİ İÇİN KOMPLO KURULDU

Jüri, 21 yaşındaki Lagos sokak tüccarının böbreğini almak üzere komplo kurulduğunu tespit etti.

Kurban, Londra'daki Royal Free Hastanesi'nde 80 bin sterlinlik özel bir nakilde böbreğinin alınması için geçen yıl İngiltere'ye getirildi.

ESKİ SENATÖR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamayı reddeden Ekweremadu, mahkemede bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyledi. Lagos’lu gence bir ödül teklif edilmediğini iddia eden Senatör, Yargıç tarafından suçlu bulundu.

Yargıç Jeremy Johnson, cezayı 5 Mayıs'ta verecek.

Kaynak: Gerçek Gündem