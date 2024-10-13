Nijerya'da Son Bir Haftada 165 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da terör örgütleri ve çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, son bir haftada 165 terörist ve çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'da Son Bir Haftada 165 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülke genelinde diğer suçların yanı sıra terörizm ve silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 165 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, 238 teröristin de gözaltına alındığını ifade etti.

Operasyonlarda silahlı çete üyeleri ve teröristlerin rehin aldığı 188 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, silahlı çete üyeleri ve teröristlere ait 153 silah, çok sayıda motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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