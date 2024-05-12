Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılan üniversite öğrencilerinden bazıları kurtarıldı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bulunan Confluence Üniversitesi'nden silahlı kişiler tarafından kaçırılan bazı öğrenciler, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılan üniversite öğrencilerinden bazıları kurtarıldı

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo'nun yaptığı açıklamaya göre, 9 Mayıs'ta eyaletin Osara bölgesinde bulunan üniversiteye düzenlenen saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Yerel güvenlik güçleri ve polis, kaçırılan öğrencileri kurtarmak için operasyon başlattı. Silahla çatışmaya giren güvenlik güçleri ve kaçırganlar arasında arbede yaşandı.

Çatışmada bazı kaçırganlar yaralanarak kaçarken, kurtarılan öğrenciler gerekli müdahalenin yapılması için hastaneye sevk edildi.

Fanwo, kurtarılan öğrenci sayısına ilişkin net bilgi vermedi.

Kaynak: AA

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