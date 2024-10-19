Nijerya'da Operasyonlar Hız Kazandı: 101 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya ordusu, terörizmin Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarında, bir haftada 101 terörist öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, ordunun bir haftada ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdüğünü belirtti.

Buba, operasyonlarda Boko Haram'ın komutanlarının da bulunduğu 101 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin alındığı 157 kişinin serbest bırakıldığını söyleyen Buba, 182 teröristin de tutuklandığını ifade etti.

Buba, operasyonlarda teröristlere ait 71 silah, 2 araç ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgiler paylaşıldı.

Nijerya, uzun süredir ülkedeki çeşitli gruplardaki çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam edilmesine karşın fidye kaçırma olaylarına sıklıkla rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA