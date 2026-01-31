Nijerya'da Kanlı Saldırı! Çocuklar Dahil Çok Sayıda Ölü

Nijerya’nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 köylü hayatını kaybetti.

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya’nın Borno eyaletinde kanlı bir saldırı düzenledi. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Boko Haram mensupları Wajirko köyünü hedef aldı. Silahlı saldırıda köy sakinleri hedef alınırken, çok sayıda evin de zarar gördüğü bildirildi. Güvenlik kaynakları, saldırıda çocuklar dahil en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

2000’li yılların başından bu yana Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram, özellikle 2009’dan sonra düzenlediği kitlesel saldırılarla on binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015’ten itibaren Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenleyerek şiddeti bölgesel boyuta taşıdı.

Kaynak: AA

