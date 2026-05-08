Nijerya'da Kanlı Saldırı! 14 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Nijerya’da silahlı saldırganların düzenlediği saldırıda, aralarında 3 hamile kadının da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Nijerya'da Kanlı Saldırı! 14 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Ngbra Zongo bölgesine gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırıda aralarında 3 hamile kadının bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırganların bir evden diğerine geçerek masum insanlara saldırdığını anlattı.

Ngbra Zongo Toplum Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Danjuma Auta da saldırıyı kınadı ve "trajik ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Auta, topluluklarında kan dökülmesinden derin üzüntü duyduklarını kaydederek, güvenlik güçlerinin kırsal toplulukları korumak için çabalarını artırması ve saldırıların sorumlularını yakalayarak adalet önüne çıkarması gerektiğini söyledi.

SIK SIK SALDIRI OLUYOR

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Nijerya
Son Güncelleme:
Rusya-Ukrayna Arasında 3 Günlük Ateşkes, Trump'tan Kritik Açıklama Rusya-Ukrayna Arasında Ateşkes, Trump'tan Kritik Açıklama
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ABD Gizli UFO Dosyalarını Açtı: İşte Şok Eden Detaylar ABD Gizli UFO Dosyalarını Açtı: İşte Şok Eden Detaylar
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi
Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası
CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği: Merkez İlçe Başkanı Albayrak Görevden Alındı CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği
Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıklamıştı Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon