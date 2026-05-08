Nijerya'da Kanlı Saldırı! 14 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Ngbra Zongo bölgesine gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırıda aralarında 3 hamile kadının bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırganların bir evden diğerine geçerek masum insanlara saldırdığını anlattı.

Ngbra Zongo Toplum Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Danjuma Auta da saldırıyı kınadı ve "trajik ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Auta, topluluklarında kan dökülmesinden derin üzüntü duyduklarını kaydederek, güvenlik güçlerinin kırsal toplulukları korumak için çabalarını artırması ve saldırıların sorumlularını yakalayarak adalet önüne çıkarması gerektiğini söyledi.

SIK SIK SALDIRI OLUYOR

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA