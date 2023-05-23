Nijerya'da düzenlenen saldırıda 18 köylü hayatını kaybetti

Nijerya'da hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde düzenlenen saldırıda 18 köylü yaşamını yitirdi.

Nijerya'da düzenlenen saldırıda 18 köylü hayatını kaybetti

Nijerya'da, ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletinin İye köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Benue eyaletinde iki grup arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle geçen ay 150'ye yakın kişi ölmüş, 18 binden fazla kişi yerinden olmuştu.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile tarımla uğraşan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

Az malzemeyle yapılan en lezzetli börek! 1 tepsi dolusu çıkıyor Az malzemeyle yapılan en lezzetli börek! 1 tepsi dolusu çıkıyor
Tavada yapılan en iyi köfte tarifi! Ustaların sırrını hep saklamıştı Tavada yapılan en iyi köfte tarifi! Ustaların sırrını hep saklamıştı
Polis tarafından öldürülen siyah gencin ailesine 2 milyon dolar tazminat Polis tarafından öldürülen siyah gencin ailesine 2 milyon dolar tazminat
Fransa'da polen alerjisine karşı 81 bölgede kırmızı alarma geçildi Polen alerjisine karşı 81 bölgede kırmızı alarm
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu: Kariyerlerinde 10 basamak birden yükselecekler Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il! Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!
Sinan Oğan'ın oyları: Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider? Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider?
Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın! Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın!