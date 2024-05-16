Nijerya'da camide patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir camide meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Nijerya'da camide patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir camide patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır olarak bildirildi.

Henüz nedeni bilinmeyen patlamanın petrol bidonundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Gezawa bölgesine bağlı Laraba Abasawa köyünde sabah namazı sırasında ilk tespitlere göre petrol bidonundan kaynaklı patlama meydana geldiğini aktardı.

Haruna, patlamada 11 kişinin öldüğünü 17 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade eden Haruna, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Haruna, patlamaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: AA

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