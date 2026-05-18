Netanyahu'ya Yine 'Güvenlik' Kalkanı: Duruşması Son Anda İptal Edildi

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının, “gün boyu sürecek güvenlik toplantıları” sebebiyle iptal edilmesi talebini kabul etti. Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’yla ilgili güvenlik toplantıları yapacağı öğrenildi.

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının, "gün boyu sürecek güvenlik toplantıları" gerekçesiyle iptal edilmesi talebini kabul etti.

'GÜVENLİK TOPLANTISI' GEREKÇESİ

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bugün görülecek yolsuzluk davası duruşmasının iptal edildiği belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, Başbakan'ın gece geç saatlere kadar bir dizi güvenlik toplantısı gerçekleştireceğini belirterek bugün görülecek duruşmaların iptal edilmesini talep etti.

İSRAİL'DE 'SUMUD' ALARMI

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu durdurarak "el geçirilmesine" ilişkin güvenlik toplantısı yapacağı belirtilmişti.

NETANYAHU'YA 3 AYRI YOLSUZLUK SUÇLAMASI

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

