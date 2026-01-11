Netanyahu’ya En Yakın İsim Gözaltında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Braverman, gizli nitelikteki bazı belgelerin yabancı basına sızdırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı engellemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin, gözaltı öncesinde Braverman’ın evinde arama yaptığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein’ın ise yeniden ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı belirtildi.

