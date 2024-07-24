Netanyahu'ya ABD'de Filistin Şoku: 'Savaş Suçlusu, Tutuklayın!'

Filistin'e uygulanan soykırım politikasının ve Gazze'de gerçekleştirilen katliamların mimarı olan Netanyahu'nun ABD'de konakladığı otele lazerle, "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı gösterildi.

Son Güncelleme:
Netanyahu'ya ABD'de Filistin Şoku: 'Savaş Suçlusu, Tutuklayın!'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı yansıtıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı. Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı.

Göstericiler, binaya yansıttıkları lazerle "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." çağrısında bulundu. Netanyahu, bugün Kongreye hitap edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Filistin Binyamin Netanyahu ABD
Son Güncelleme:
NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu
Hindistan'da 2 Yüzlü, 4 Kol ve 4 Bacaklı Bebek Doğdu Hindistan'da 2 Yüzlü, 4 Kol ve 4 Bacaklı Bebek Doğdu
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
Türkiye Karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti Türkiye Karşıtı ABD'li Senatör istifa etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Zincirleme Facia! 10 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar var İstanbul'da Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!