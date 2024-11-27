Myanmar Askeri Yönetim Lideri Hakkında Suç Duyurusu

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Kerim Han, Hlaing için tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Suç duyurusunda, sınır dışı etme zulumün de suç sayıldığı ifade edildi.

Kerim Han, suçların Myanmar ordusu Tatmadaw tarafından ulusal polis, sınır muhafızları ve Arakanlı olmayan sivillerin desteğiyle işlendiğini ifade etti.

Han, suç duyurusuna ilişkin “Bu, Myanmar'daki üst düzey bir hükümet yetkilisi hakkında ilk tutuklama talebi. Başka (tutuklama) talepleri de gelecek” dedi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ AÇIKLAMASI

Han, soruşturmanın tamamlanmasında Arakanlı Müslüman toplumunun, Bangladeş hükümetinin ve Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizmasının desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Myanmar'dan Bangladeş'e gitmek zorunda bırakılan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanlardan toplanan tanık ifadeleri, belgelerin mahkemeye delil olarak sunulduğu açıklandı.

“HER YAŞTAN ERKEKLE KONUŞTUM”

Dün Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampını ziyaret eden Han, şunları söylemişti: Adalet arayışında kendi rollerini oynamak isteyen genç aktivistlerle bir araya geldim. Yaşlı ve hasta olanlar da dahil her yaştan erkekle konuştum. Hepsi başlarına gelenlerin hesabının sorulması talebinde birleşmişti. UCM olarak bizim çalışmamız, onların direncini ve hukukun gücüne olan umutlarını haklı çıkarmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA