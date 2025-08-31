Netanyahu'dan Olay Açıklama: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü?

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadının Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde hakkında konuştu. Öldürüldüğü iddia edilen Ubeyde hakkında Netanyahu, "Neticeyi halen bilmiyoruz ama umarım artık bizimle değildir" dedi.

Son Güncelleme:
Netanyahu'dan Olay Açıklama: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail, Gazze kentine yönelik iki gün önce saldırı başlatırken, İsrail medyası Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye yönelik bir suikast girişiminde bulunulduğunu öne sürdü. Haber, uzun süre dünya gündemine yer alırken, Hamas'ın yalanladığı bu iddiayla alakalı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuştu.

Bir hükümet toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Netanyahu, Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ile ilgili açıklama yaptı. İsrail ordusu ve istihbarat birimi Şin Bet'in Ubeyde'ye yönelik ortak operasyon düzenlediğini söyleyen Netanyahu, "Neticeyi halen bilmiyoruz ama umarım artık bizimle değildir" dedi.

Netanyahu'dan Olay Açıklama: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü? - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Dün ortaya atılan haberlerde Ubeyde'nin öldürüldüğü belirtilirken Kassam Tugayları ise bu iddiaları yalanlamış ve bu iddiaların İsrail tarafından psikolojik ve istihbarat stratejisi olarak kullanıldığını vurgulamıştı.

Hamas tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, Ubeyde'nin öldürüldüğü iddialarına ilişkin, İsrail medyasının askeri ve istihbarat birimlerinden talimat alarak bu tür yalan haberler yapıldığı ifade edilmişti.

İsrail, İşgal Planını İtiraf Etti: Yardımlar Durdurulacak, Siviller Sürgün Edilecekİsrail, İşgal Planını İtiraf Etti: Yardımlar Durdurulacak, Siviller Sürgün EdilecekDünya
Netanyahu Gazze'de Artık Tek Başına... Genelkurmay Başkanı Bile Gemileri YaktıNetanyahu Gazze'de Artık Tek Başına... Genelkurmay Başkanı Bile Gemileri YaktıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Ahmet Çakar'dan Galatasaray İçin Flaş Yorum: 'Sane'de Osimhen'de Kurtaramaz! Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler' 'Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler'
Gazze'de Kıtlıkta Yaşam Savaşı... Can Kaybı Yine Arttı Gazze'de Kıtlıkta Yaşam Savaşı... Can Kaybı Yine Arttı
İsrail'den Lübnan'a Bombardıman! Her Yeri Vurdu İsrail'den Lübnan'a Bombardıman! Her Yeri Vurdu
Son Dakika: Fenerbahçe Yıldızına Sonunda Kavuşuyor! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü
İlahiyatçı Emine Yücel'den Şok Karar: Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı! İşte Nedeni...