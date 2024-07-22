Netanyahu'dan 'ABD' çıkışı: Kim başkan olursa olsun müttefik olacağız

İsrail Başbakanı Netanyahu, Başkan Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili konuştu. Netanyahu, ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, biz ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Netanyahu'dan 'ABD' çıkışı: Kim başkan olursa olsun müttefik olacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington ziyareti için yola çıkmadan önce gazetecilere açıklama yaptı. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimlerdeki adaylıktan çekilmesini de değerlendirdi.

Netanyahu, Biden ile görüşmeyi planlandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu görüşme savaşta ve kamu hizmetindeki uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptıklarından dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacak. Kendisiyle önümüzdeki kritik aylarda, tüm rehinelerimizin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilgiye uğratılması, İran ve vekillerinin terör eylemleriyle yüzleşilmesi ve tüm İsrail vatandaşlarının güvenli bir şekilde evlerine dönmelerinin sağlanması gibi her iki ülke için de önemli olan hedeflere nasıl ulaşabileceğimizi görüşme fırsatımız da olacak.

'ABD VE İSRAİL HER ZAMAN BİRLİKTE OLACAK

Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim. Bu savaş ve belirsizlik döneminde, İsrail'in düşmanlarının Amerika ve İsrail'in bugün, yarın ve her zaman birlikte olduğunu bilmeleri önemlidir.”

Kaynak: ANKA

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