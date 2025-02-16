Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail’i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İkili, hem baş başa hem de heyetler düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e her zamankinden daha güçlü bir destek sunduğunu vurgulayarak, “Trump ve ben Gazze üzerinde tam iş birliği ve koordinasyon ile çalışıyoruz" dedi.

Netanyahu, Rubio ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, İsrail’in Gazze’deki askeri hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını dile getirdi. “Hamas’ın askeri gücünü ortadan kaldıracağız” diyen Netanyahu, İsrail ve ABD’nin İran’dan gelen tehditlere karşı ortak bir duruş sergilediğini belirtti. Ayrıca, İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda iki ülkenin mutabık olduğunu da ekledi.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Dışişleri Bakanı Rubio ise ABD Başkanı Trump’ın rehinelerin serbest bırakılması konusunda Netanyahu ile yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi. İran’ın bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı olduğunu öne süren Rubio, “İran asla nükleer silahlara sahip olamaz” dedi.

Rubio ayrıca, Trump’ın Gazze’nin geleceğiyle ilgili cesur adımlar attığını belirterek, "Hamas'ın askeri ve siyasi olarak Gazze'de söz sahibi olmasını istemediğini” söyledi.

Kaynak: DHA