Netanyahu, UAD'nin kararına karşı strateji geliştiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhindeki kararlarına nasıl yanıt vereceğini görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geleceği bildirildi.

Netanyahu'nun kurmaylarıyla yerel saatle 17.00'de bir toplantı gerçekleştireceği ve UAD'nin bugün açıkladığı kararların ele alınacağı ifade edildi.

Güney Afrika, İsrail'in Refah'taki saldırılarının Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığını belirterek, 10 Mayıs'ta UAD'ye başvurmuş ve İsrail aleyhine yeni tedbirler talep etmişti. UAD de 16-17 Mayıs'taki duruşmalarda görüşülen taleplere ilişkin kararını bugün açıkladı. Kararda, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurması, insani yardımları engellememesi ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesi isteniyor.

Kaynak: AA